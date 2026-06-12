ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）の新キャストにネットが沸いた。１２日までに番組の公式インスタグラムに登場したのは、女優の鶴田真由（５６）。２００８年「篤姫」以来、なんと１８年ぶりの大河出演だという。今回は「京の遊女屋の女将（おかみ）・吉祥（きっしょう）」を演じる。しっとりと妖艶（ようえん）な雰囲気を漂わせるビジュアルが公開された。ネットは「鶴田真由さんだぁー！！眩（まぶ）しぃ