全日本プロレスは12日、都内で「スーパーパワーシリーズ2026」（18日、後楽園ホール）の会見を行った。アジアタッグ選手権で王者組のISHIN、加藤良輝組（ドラゴンゲート）と挑戦者組でゼンニチジュニアタッグフェスティバル優勝の青柳亮生、ライジングHAYATO組が会見。挑戦者組の青柳は「挑戦表明して半年以上が経ちましたけれど、ようやくこの場所にたどり着いた。アツハヤでジュニアタッグフェスティバルを経て、さらに強く