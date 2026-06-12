「陸上・日本選手権」（１２日、パロマ瑞穂スタジアム）女子１００メートル障害予選が行われ、中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝が１２秒７７をマークし、全体１位で夜の準決勝進出を決めた。中島は予選３組に登場。スタートからグングンと加速し、後続を一気に突き放してフィニッシュ。日本選手権予選の歴代最速タイム、今季の日本最高タイムで駆け抜け、笑顔を浮かべた。日本記録保持者の福部真子（３０）＝日本建設