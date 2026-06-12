UL Benchmarkが提供しているグラフィックス向けベンチマークテスト「3DMark」において、レイトレーシング性能を計測する新しいテストスイートの実装が行われるようだ。ComputexのThermal Grizzlyブースでこっそりお披露目されていたもので、同社はスポンサーとしてこのテストに協賛している。3DMarkに新しいパストレーシングテスト実装へ。超解像・フレーム生成満載、スポンサーはThermal Grizzly次世代（Next Gen）レイトレーシン