サッカーJ3・ツエーゲン金沢の辻田真輝監督らが、山野知事に「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の成績を報告しました。「明治安田J2・J3百年構想リーグ」を23位で終えたツエーゲン金沢。辻田監督は、「昇格や降格がない中で、色んな選手を起用できた。若い選手がチャンスを掴み活躍してくれたことが大きな成果だった」などとリーグを振り返りました。■辻田真輝 監督：「本当にいつもたくさん