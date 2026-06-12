Windows 11になって、エクスプローラーの右クリックメニュー（コンテキストメニュー）の作成方法が変更になった。もちろん、互換性のため、従来の方法も利用できるのだが、コンテキストメニューを表示させた上で、切り替えを行うなど、ちょっとした手間がかかってしまう。キー一発で、従来のコンテキストメニューを開ければ、作業効率が上がりそうな気がしたので、方法を考えてみた。ここでは、仮に、Windows 11の標準的なコンテキ