BTSが、約3年8カ月ぶりとなる釜山（プサン）公演を前に、「本当に良い日に韓国で公演できてとても幸せです」と心境を語った。BTSは6月12日と13日の2日間、釜山アシアド主競技場で「BTS WORLD TOUR『ARIRANG』IN BUSAN」を開催し、ARMY（公式ファンダム）と再会する。【写真】BTS、伝説の釜山コンサートこれによりBTSは、兵役前最後の完全体公演が行われた釜山アシアド主競技場に約3年8カ月ぶりに帰ってくることになった。特にデビ