全国115店舗を展開する食べ放題専門店「寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵」は6月9日から、夏期間限定メニューを販売している。「炙りとろ鰻握り」や「とろ三貫盛り(中とろ握り・黒毛和牛とろ握り・大とろびんちょう握り)」などの寿司メニューをはじめ、「鰻の茶碗蒸し」「ふわふわ大葉つみれ」、しゃぶしゃぶ用の新だし「牛骨旨辛 麻辣湯だし」、デザートの「瀬戸内レモンクリームチーズのアイス大福」「ごろっと白桃ゼリー」などを取り