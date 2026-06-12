香川県広域水道企業団の会見 香川県庁 2026年4月、女性のスカートの中を盗撮しようとした疑いで逮捕された香川県広域水道企業団の男性職員が12日、停職3カ月の懲戒処分を受けました。 （香川県広域水道企業団総務企画課／福田涼一 課長）「企業団及び企業団職員の信頼を著しく損なうこととなりまして県民の皆さまに深くおわび申し上げます」 停職3カ月の処分を受けたのは、香川県広域水道企業団の高松ブロック統