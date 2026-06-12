12日（金）は北日本〜東日本で大気の状態が非常に不安定となり、激しい雷雨となっているところがあります。これまでの1日の天気を振り返ります。■北日本〜東日本で激しい雨や雷雨に12日（金）は梅雨前線は沖縄の南〜日本の南にのび、梅雨前線に近い南西諸島では断続的に雨が降っています。本州付近は本来なら広い範囲で“梅雨の晴れ間”となるはずですが、日中の昇温や湿った空気、上空寒気の影響で大気の状態が非常に不安定とな