12日午前、埼玉県さいたま市の接骨院に車が突っ込む事故がありました。けが人はいないということです。警察によりますと、12日午前11時ごろ、さいたま市北区の接骨院で従業員から「乗用車が後退したときに建物のガラスの壁に衝突した」と110番通報がありました。接骨院の駐車場にとめようとしていた車が出入り口付近に突っ込んだということで、利用客2人と従業員3人が院内にいましたが、けがはないということです。車を運転してい