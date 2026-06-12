大谷翔平選手や佐々木朗希投手とバッテリーを組んでいたドジャースの正捕手ウィル･スミス選手が首の張りを訴え日本時間11日に負傷者リスト(IL)入り。この日の試合先発だった大谷選手はダルトン・ラッシング選手とバッテリーを組みました。日本時間12日の試合前にロバーツ監督は「明日はロビンソンが捕手で先発し、(佐々木)朗希の球を受ける予定だ。ラッシングは土曜、日曜、月曜に捕手で先発、火曜日にまたロビンソンが捕手で先発