俳優の梅沢富美男が、自身が亡くなった後の理想の見送られ方について、「生前ずっと言っているんですけど」と考えを明かす場面があった。【映像】梅沢富美男の“理想の見送られ方”6月5日配信の『梅沢さんの今さら聞けないこんな話』（ABEMA）では、世間一般では常識とされながらも、意外と知らない「葬儀」について徹底調査。専門家も交え多様化する葬儀についてトークを交わす中、話題は「自分がどういう形式で見送ってもら