中国に進出する日系企業でつくる団体が北京で会見を開き、中国によるレアアースなどの輸出をめぐり、透明性の確保や申請手続きの円滑化を中国側に要望しました。【映像】本間氏「なかなか円滑な輸出許可が入手できない」中国日本商会・本間哲朗会長「（中国）商務部の定例記者会見においても、民用に関しては影響を受けることがないという説明をいただいたが、残念ながらいくつかの会員企業からは、（レアアースについて）なかな