阪神の島田海吏外野手が１２日、ファーム・ソフトバンク戦が行われる筑後に合流した。このまま登録抹消となる見込み。島田は前日１１日のソフトバンク戦（ペイペイ）で六回１死一、三塁の場面で一走として代走出場し、盗塁に失敗。試合後には「決めきれなくて申し訳ないです」と話していた。また、オリックス戦が行われる京セラドームには福島圭音外野手、桐敷拓馬投手が合流しており、２選手の入れ替えを行うとみられる。