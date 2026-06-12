新校舎の建設工事などで不正に2億8000万円を支出させた罪に問われている東京女子医科大学の元理事長の女が、初公判で無罪を主張しました。【映像】東京女子医科大の公式YouTubeに映る岩本被告東京女子医科大学の元理事長・岩本絹子被告（79）は、大学の新校舎などの建設工事をめぐり、およそ2億8000万円を大学に支出させた背任の罪に問われています。東京地裁できょう開かれた初公判で、岩本被告は「背任はしていません。報