アイドルグループ「フルコース」のメンバー・中川心（23）が、12日までに自身のXを更新。中学時代の卒業アルバムの写真を公開し、反響を呼んでいる。中川は過去、「中川心ちゃんってアイドルがあの頃の橋本環奈すぎる、、これで地下はヤバい」と話題に。福岡発のアイドルグループ「Rev.fromDVL」のメンバーとして活動していた橋本環奈級だと称賛する投稿が散見されていた。今月10日にも「橋本環奈さんと重盛さと美さんを混ぜた