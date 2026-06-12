マンションの大規模修繕工事をめぐって施工会社などが談合を繰り返したとして、公正取引委員会が再発防止策などを命じる方針を固めたことが分かりました。【映像】課徴金合わせておよそ16億円 公取委が排除措置命令へ大規模修繕工事では管理組合が複数の提案を比べて検討する見積もり合わせを行いますが、関係者によりますと、設計コンサルタント会社2社と、施工会社36社は、受注する会社や価格を事前に調整していました。こ