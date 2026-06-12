東京証券取引所12日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸した。終値は前日比1802円77銭高の6万6020円04銭。終値で1週間ぶりに6万6000円を付けた。米国とイランの戦闘終結へ期待感が広がり、投資家の心理を支えた。前日の米国株式市場で人工知能（AI）や半導体の関連銘柄が買われて東京市場にも波及した。朝方は上げ幅が一時2800円超となり、6万7000円台を回復する場面もあった。買いが一巡した後は過熱感を警戒