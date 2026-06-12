記者会見する三竿径彦弁護士＝12日、東京・霞が関の司法記者クラブ人口比例に基づかない区割りで最大2.10倍の「1票の格差」を是正せず実施された2月の衆院選は憲法違反だとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟の判決が12日、東京高裁と福岡高裁宮崎支部であり、いずれも「合憲」と判断し、請求を棄却した。同種訴訟は全国14の高裁・高裁支部に計16件提起され、15件が合憲判断となった。17日の名古屋高裁金沢支部