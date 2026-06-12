１２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１８０２円７７銭（２・８１％）高の６万６０２０円０４銭だった。２日連続で上昇した。米国とイランの戦闘終結への期待から買い注文が優勢となり、上げ幅は一時２８００円を超える場面もあった。トランプ米大統領がイランとの戦闘終結に向けた合意が近く署名されると表明し、１１日の米国市場は原油先物価格が下落する一方、主要な三つの株価指数がそろって