サッカー日本代表MF久保建英（25）が11日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）にVTR出演。サッカー元日本代表の内田篤人氏（38）と対談し初戦のオランダ戦（15日午前5時）について展望を語った。「今大会イチの守備の堅さ、守備の層があると思う」とオランダの守備を警戒している久保。守備を崩すイメージはあるのかと尋ねられると「個人としては誰がサイドバックで出てくるかが気になっていて」と対面