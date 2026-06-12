パイロットを装い、マッチングアプリで知り合った女性に対して結婚をにおわせ、現金140万円をだまし取ったとして、男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者（実際の様子）無職の芳澤克哲容疑者（40）は、去年12月から2月にかけて、マッチングアプリで知り合った30代の女性に結婚をにおわせ、「挙式の手付金が必要」などとうそをつき、現金140万円をだましとった疑いがもたれています。警視庁によりますと、芳澤容疑者