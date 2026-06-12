中国国家市場監督管理総局は11日、同局が中国国内の優れた技術力を結集し、「衛星・空・地上一体型」の温室効果ガス濃度モニタリングや排出逆解析アルゴリズムおよびモニタリング施設などの重要技術の難関攻略に成功したことを明らかにしました。高解像度の国産衛星による二酸化炭素とメタンのカラム濃度(地表から大気最上層までの濃度)と排出逆解析(大気中の物質濃度データからの排出源と排出量の解析)の主要技術を確立し、「個別