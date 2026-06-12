日々、日本の空の安全を守る航空自衛隊。その基地内で、隊員たちとともに重要な任務に就いているのが「警備犬」です。日頃はキリッと凛々しい姿を見せる彼らですが、SNSでは時折、そんなイメージを覆す愛らしい日常が公開され、多くの人の心を癒やしています。【動画】「可愛いワン！」自衛隊の警備犬シェパードのふわふわ入浴姿♡先日、航空自衛隊 小松基地（石川県）の公式X（@JasdfKomatsu）が投稿した、警備犬「ハンズ」