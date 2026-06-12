WRXやBRZとは“異なる個性の”楽しい「新型ハッチバック」！2026年6月6日、モータースポーツの熱気が渦巻くサーキットの現場から、クルマ好きの心をくすぐる「新たな市販モデル」の計画が明かされました。静岡県駿東郡小山町の富士スピードウェイで「スーパー耐久シリーズ 第3戦：NAPAC富士24時間レース」が開催され、そのイベント会場において、スバルは重要なプレゼンテーションを行いました。【画像】超カッコイイ！ これが