韓国代表は現地６月11日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でチェコ代表と対戦した。立ち上がりからゲームの主導権を握った韓国。しかし得点を奪えずにいると、59分にワンチャンスをものにされて先制を許す。ロングスローからラディスラフ・クレイチーに豪快なヘディングシュートを叩き込まれた。それでも67分、イ・ガンインの絶妙な縦パスに反応したファン・インボムが技ありのループシュートで同点弾を奪うと、