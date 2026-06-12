阪神の伏見寅威捕手（36）が12日の京セラドームでのオリックス戦の試合前練習を前に、元チームメートとの久しぶりの再会を喜んだ。伏見は12年ドラフト3位でオリックスに入団し、22年まで在籍。この日は、オリックス・杉本と笑顔で数分間、談笑するなど旧交を温めた。