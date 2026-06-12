12日午後3時40分ごろ、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、宮城県の石巻市です。【各地の震度詳細】■震度2□宮城県石巻市■震度1□宮城県東松島市松島町登米市栗原市大崎市涌谷町宮城