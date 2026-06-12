上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定となっています。午後は関東の広い範囲で雷雲が発達し、天気が急変しました。関東地方では昼前後から所々で雷雲が発生し、局地的には滝のような激しい雨となり、ひょうとみられる氷の粒のようなものも降りました。東京・府中では1時間に50ミリの非常に激しい雨を観測しました。関東地方では夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。低い土地の浸水や河川の増水に