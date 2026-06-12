第75回全日本大学野球選手権は12日に休養日を迎え、準決勝を翌日に控えた4大学がそれぞれ練習に臨んだ。1972年以来54年ぶりの優勝を目指す関大は、国学院大戦に向けて都内の練習場で調整。前日の金沢学院大戦で先発登板した今秋ドラフト上位候補の米沢友翔（4年）はノースローで体力回復に努め、「明日も全然投げられます」と強調した。今大会は「報徳学園祭り」と化して話題を集めている。準々決勝で報徳学園（兵庫）出身