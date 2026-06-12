お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕ときむらバンドがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。Ｍ−１優勝後の仕事量について明かした。Ｍ−１優勝後の仕事量の変化について聞かれると、きむらバンドが「エグイぐらい増えてる。なんなら正直お休みもそんなに。赤木は月１（休み）いただいてて。僕は赤木のお休みの日に、ボートレース好きなんですけどボートの仕事と