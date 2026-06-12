◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子１５００メートル予選で、５０００メートルの屋内日本記録を持つ佐藤圭汰（ナイキ）が３分３８秒３０の２組７着で、上位６着以上が挑む決勝進出を逃した。ラスト１周で前に出たが、残り１００メートルのスパート合戦で一気に抜かれて、あと一歩の敗退となり「自分の力を過信し過ぎた。悔しい」と言葉を絞り出した。今年３月に駒大を卒業し、ナイキ創設の「