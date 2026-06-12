バンダイは、『ぷちきゅあ』より「ちきゅあシールハウス」2種(各1,078円)、「ぷちきゅあシールリフィル」2種(各638円)を6月6日より発売している。「ぷちきゅあシールハウス」は、ぷちきゅあシールを貼って剥せる台紙つきシールアイテム。台紙はおはなしの中でも登場した「ゆうえんち」や「おかし」のデザインで、付属のシールを貼って遊ぶことができる。また、ぷちきゅあの人気キャラクターをラインナップした、シールリフィルも同