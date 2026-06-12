なす好きのみなさん、お待たせしました。旬のおいしさを存分に味わうなら、ほぼなすだけで作るシンプルな一皿がおすすめ！塩もみも加熱もせず、生のまま味わうみずみずしさは格別。濃厚なツナマヨごまだれをたっぷりからめれば、やみつきになるおいしさです。『なすのツナマヨごまあえ』のレシピ材料（2人分）なす……2個（約160ɡ）貝割れ菜……適宜〈ツナマヨごまだれ〉ツナ（缶詰）……30ɡ白練りごま……大さじ2酢……