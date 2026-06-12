｢ゆかたの着方教室｣ 香川誠陵中学校(高松市鬼無町) 高松市の中学生が12日、日本文化の魅力に触れました。 高松市鬼無町にある香川誠陵中学校で「ゆかたの着方教室」が開かれ、生徒たちが日本の伝統文化を体験しました。 和の心や礼儀作法を生徒に学んでもらおうと、NPO法人「楽しく着物を着る推進委員会」のメンバーを講師に招き毎年開いているものです。 男子は少しゆったりめに着るとおしゃれに。女