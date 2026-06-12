岡山地方検察庁 岡山県倉敷市の自宅に放火したとして2026年5月に逮捕された女性（50）を、岡山地方検察庁は12日付で不起訴処分にしました。 女性は5月、自宅2階の長男の部屋に火を付け、部屋の壁など約10平方メートルを焼いたとして逮捕されました。 岡山地検は不起訴の理由について「嫌疑不十分」としています。 女性は逮捕当時、警察の調べに対して「部屋を燃やしたことは間違いない」と容疑を認めていました