【ユーロ圏】 フランス消費者物価指数（確報）（5月）15:45 予想0.1%前回0.1%（前月比) 予想2.4%前回2.4%（前年比) 【トルコ】 経常収支（4月）16:00 予想-56.3億ドル前回-96.7億ドル 【香港】 鉱工業生産指数（2026年 第1四半期）17:30 予想N/A前回5.7%（前年比) 生産者物価指数（PPI）（2026年 第1四半期）17:30 予想N/A前回9.5%（前年比) 【インド】 消費者物