ドル円は前日の下げから反発、株高原油安などが円売り誘う＝東京為替概況 ドル円は昨日海外市場で4月30日以来の高値圏となる160.59円を付けるなどドル高円安が優勢な展開から、一転してドル安円高が進み159.58円と、高値から約1円の下げとなった。トランプ大統領がイランとの合意がまとまったと自身のSNSで発信したことがドル売りを誘った。その後、イランメディアが最終合意には至っていない、レッドラインは譲らない