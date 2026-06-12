テクニカルポイント豪ドル/ドル、短期下降トレンドの継続性をチェック 0.7233ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7152エンベロープ1%上限（10日間） 0.7134一目均衡表・雲（上限） 0.7126一目均衡表・基準線 0.711921日移動平均 0.7084一目均衡表・転換線 0.7083100日移動平均 0.708110日移動平均 0.7056一目均衡表・雲（下限） 0.7034現値 0.7010エンベロープ1%下