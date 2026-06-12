日本時間１５時４５分に仏消費者物価指数（確報）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（確報）（5月）15:45 予想0.1%前回0.1%（前月比) 予想2.4%前回2.4%（前年比)