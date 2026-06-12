前日11日のソフトバンク戦で登板した際に足をひねって自力歩行が困難だった阪神の湯浅京己投手（26）は12日、京セラドームでのオリックス戦の試合前練習に姿を見せなかった。前夜、6回から2番手で登板した右腕は1回を無失点も、2死二、三塁で柳田を二ゴロに打ち取り一塁ベースカバーへ走ろうとした際にマウンドで足を滑らせ転倒する場面があり、試合後はベンチ裏から出てくるも、トレーナー2人に肩をかしてもらい帰りのバスへ