女優の池上季実子（67）が12日、自身のSNSを更新し、肺炎のため、9日に死去した女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さん（享年86）を追悼した。「お元気かなー？と思っていたら…」と書き出し、「東映撮影所の俳優会館の扉開けて私を見つけて大きな声で『季実子ちゃん、今日は出まへえー』とパチンコ回すポーズ。Cute！」と回想。「これからは大好きな勝さんと一緒ですねっ！」とつづると、