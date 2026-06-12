落語家・立川志らく（62）が12日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「嫌いな奴に対する対処法！」というタイトルでアップしたYouTube動画を巡り、ユーザーに注意をした。志らくは「美輪明宏さんの言葉に救われた。“嫌いな人は存在しないことにした”これですよ!」と切り出すと「もっと残酷な言い方をすれば、嫌いな人は死んじゃったことにすればいい。たまに目に入ったら“あいつは成仏できないんだ、かわいそうに”って」と