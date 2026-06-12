日本航空のロゴ日航の女性客室乗務員（CA）2人が5月、乗務前日に飲酒して搭乗予定だった広島発の便が約40分遅れた問題で、国土交通省は12日、同社を厳重注意した。再発防止策を7月17日までに提出するよう求めた。国交省は、2人が社内調査に規定違反の飲酒はしていないとの虚偽の報告をしていたと指摘した。50代のチーフCAがアルコール検査を遅らせたことを含め、事実を隠蔽しようとしたと認定。「安全意識がいまだ徹底されてい