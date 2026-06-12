人気ダンスカンパニー「コンドルズ」が今年結成３０周年を迎える。学生服姿のむさ苦しい男たちによる何でもありの舞台は、世界中を笑わせ、ダンスの可能性を広げてきた。息の長い活動をメンバーはどう思っているのだろう。（編集委員祐成秀樹）「２０周年のほうが達成感があった。それからの１０年は確固たるものがあるので安心していられた」と主宰の近藤良平（５７）が語ると、その理由をプロデューサーの勝山康晴（５５）