阪神の島田海吏外野手（30）が12日、京セラドームでのオリックスとの試合前練習に姿を見せず、このまま登録抹消されることが濃厚となった。島田は5月30日に今季初昇格。3打数無安打と結果を残せず、11日のソフトバンク戦（みずほPayPay）の6回1死一、三塁の場面で一塁の代走として途中出場も痛恨に二盗失敗を記録していた。5月30日に出場選手登録を抹消された福島が合流した。