■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新陸上日本選手権の女子100mハードル予選が12日に行われ、中島ひとみ（30、長谷川体育施設）が12秒77（∔0.1）の今季日本最高記録をマーク。日本記録保持者の福部真子（30、日本建設工業）と田中佑美（