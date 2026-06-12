H3ロケット6号機が鹿児島の種子島宇宙センターから打ち上げられ、東京の日本科学未来館では多くの人が打ち上げの様子を見守りました。12日午前9時53分過ぎに打ち上げられたH3ロケット6号機。同じ時間、東京の日本科学未来館では、およそ70人が会場に駆けつけ、打ち上げの様子を見守りました。「5・4・3・2・1」打ち上げの際には、会場がロケットの水蒸気を再現したミストで包まれました。見に来た人「すごい。打ち上げの火がすごか