6月12日、茨城ロボッツは、吉井裕鷹と2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。契約期間は2027－28シーズンまでの2年契約で、2年目はプレーヤーオプションとなる。 大阪府出身で28歳の吉井は、196センチ96キロのスモールフォワード。大阪学院大学在学中の2018－19シーズンに大阪エヴェッサの特別指定選手としてBリーグのキャリアをスタ&#